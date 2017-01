Feyenoord heeft schot in de zaak betreft nieuw trainingscomplex

Waar Algemeen Directeur Gudde tijdens de nieuwjaarsreceptie al sprak van een van de belangrijkste bouwplannen van de club, is er nu dus een overeenkomst gesloten. Waar eind november voor het eerst werd gesproken over het nieuwe comlex, heeft de gemeente dus nu zijn handtekening gezet onder het bouwplan.

Het nieuwe complex moet aan het begin van het seizoen 2017/201 in gebruik genomen moeten worden door Feyenoord. In Feyenoord Magazine liet Gudde eind novermber al opmaken dat je bij resultaten een topsport klimaat nodig hebt. Diezelfde woorden nam hij op de nieuwjaarsreceptie ook weer in de mond, 'De ondertekening van deze overeenkomst is een cruciaal punt in de verdere ontwikkeling van het topsportklimaat.'

''In mijn ogen is de realisatie van een nieuw trainingscomplex voor het eerste elftal en de Academy en sportclub een van de belangrijkste ontwikkelingen bij Feyenoord van de afgelopen tien jaar. Kwaliteit in spelers en staf hebben we al, maar pas met deze nieuwe accommodaties krijgen diezelfde spelers en stafleden eindelijk de topsportfaciliteiten die horen bij hun torenhoge ambities én die van onze club.'

