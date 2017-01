Oudste prof gaat 50e jaar in op tweede niveau

Kazuyoshi Miura weet eind februari zijn 50e verjaardag te vieren, en dat als actieve profvoetballer. Het aankomende seizoen wat in maart van start gaat, is zijn 32e seizoen en dus is hij 50 jaar als hij zijn laatste (naar denken) seizoen gaat beginnen als profvoetballer.

Afgelopen seizoen speelde Kazuyoshi Miura nog 20 wedstrijden waarin hij 2 doelpunten wist te maken, Sinds 205 staat Kazuyoshi Miura bij Yokohama FC onder contract, wat uitkomt in de Japanse twee competitie.

Zijn interlandperiode van 89 wedstrijden en 55 goals is al indrukwekkend, waar zijn laatste interland staat van 2000. Op de Europese velden kwam hij uit voor Genoa (1994-95) en Dinamo Zagreb (1999). In Brazilië verdedigde hij de kleuren van Santos, Palmeiras, XV de Jaú, Coritiba en Santos.

