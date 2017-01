Na half seizoen keert Burnet al terug naar Nederland

Naast de huurperiode hebben zij ook een optie tot koop bedwongen op de 25-jarige verdediger. Dat meldt Slovan Bratislava op de eigen website.

Van de zomer tekende Burnet een drie jarig contract bij de Slowaken, zij namen hem over van FC Groningen. In totaal kwam Burnet twaalf keer in actie voor Slovan Bratislava.

'Hij kwam vanuit de Eredivisie met bepaalde verwachtingen en die zijn helaas niet uitgekomen', zegt vicevoorzitter Ivan Kmotrik. 'Daarom laten we hem op huurbasis naar zijn vaderland vertrekken, waar hij wedstrijdritme op kan doen.'

Bij Slovan Bratislava was Burnet ploeggenoot van landgenoten Ruben Ligeon, Lesley de Sa, Mitchell Schet en Joeri de Kamps.

