Cocu wil eerst duidelijkheid alvorens De Wijs te laten gaan

Waar de oefenmeester van Cocu de transfer (verhuur) van Jordy de Wijs naar Excelsior al bekend maakte, wil hij toch nog even wachten totdat alle informatie over zijn selectie bekend is alvorens hem te verhuren. In het Eindhovens Daglbad laat Cocu weten dat de verhuur in principe akkoord is, maar PSV wil voorkomen dat het schaars in de verdedigers komt te zitten.

Mocht bijvoorbeeld Simon Poulsen ook deze winterperiode nog vertrekken, dan is het voor PSV zaak om De Wijs nog even binnenboord te houden voordat alles weer normaal is. Een nog bijkomende zaak is dat aankomend weekend het duel tussen PSV en Excelsior op het programma staat.

