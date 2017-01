Waar United in de halve finale van de League Cup tegen Hull City de openingstreffer van Mata naar zijn zin te lang en uitbundig vierde, komt hij hier na afloop op terug. 'We hadden meteen moeten doorspelen,' was zijn duidelijke verklaring tegenover Sky Sports.

''In bekerduels kan elk doelpunt tellen, dus waarom zou je juichen als er nog een half uur te spelen is? Ik denk niet dat we dat hadden moeten doen, er was geen reden voor.' Door de zege op Hull City kan de return over twee weken met vertrouwen tegemoet worden gezien. Evenals de topper aankomend weekend tegen Liverpool.

Kritische noot

'Ik vond wel dat we een beetje slordig speelden, we maakten het onszelf moeilijk. Ook kostte het ons te veel tijd om tot een aanval te komen, waardoor zij zich snel konden hergroeperen voor het eigen doel,' liet Mourinho nog optekenen. ''In de tweede helft ging het iets beter, maar zondag zullen we een nog hoger niveau moeten halen.'

Waar aankomende zondag 15 januari om 17.00 Manchester United de topper tegen Liverpool mag aftrappen op het Old Trafford, hoopt Mourinho dat zijn sterspeler Zlatan weer van de partij is. Het bekerduel met Hull City moest de Zweed nog laten lopen wegens ziekte, 'Hij zal op tijd hersteld zijn, hij is alleen ziek. Iedereen houdt van toppers: de spelers, de managers en de fans. Alle reden om uit te kijken naar zondag.'

Reageer op Mourinho vindt dat United spelers te uitbundig juichen