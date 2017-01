FC COLUMN: Voetbal verscheurd door lief en leed

De kracht van het WK is dat het een exclusief plaatje moet worden voor de voetbalgenieter, waar de grotere landen elkaar een hak moeten zetten richting een wereldtitel. Nu lijkt het karakter van dit eindtoernooi te worden begraven door de FIFA, die uberhaupt al goed zijn in het voetbal kapot te maken.

Oranje is voor

Waar bij Oranje het nieuws met open armen werd ontvangen, maakt het volgens Blind niet meer uit of we nu zakken of stijgen op de wereldranglijst. 'Enkele plaatsen stijgen of zakken maakt nu geen verschil meer, we kunnen toch rustig toewerken naar een WK. Over 25 jaar wordt ieder jaar automatisch geplaatst en hoeven we ons helemaal geen zorgen meer te maken.'

Ook in de landen waar men nog nooit van voetbal heeft gehoord wordt het nieuws met open armen ontvangen. Zo wordt het WK van 2026 naar alle waarschijnlijkheid afgetrapt met een wedstrijd tussen Madagaskar en Cambodja, deze wedstrijd wordt op zand gespeeld omdat het diervriendelijker zou zijn voor de deelnemers van Madagaskar.

Andere regels voor lagere landen

Waar de FIFA nog naar buiten wil komen met de nieuwe spelregels wat betreft de nieuwe opzet over het WK, lijkt het erop dat de landen die onder de 100e plaats uitkomen op de FIFA wereldranglijst de wedstrijden mogen beslissen op basis van wie het eerst scoort ook de wedstrijd direct wint. Infantino was hierover ook dolenthousiast: 'De wedstrijden kunnen zo snel worden afgewerkt waardoor er meerdere duels op een dag gespeeld kunnen worden. Hierdoor kunnen er ook meerdere toeschouwers naar binnen wat de kas goed spekt.'

Strafschoppenreeks

Ook het nieuws dat de groepswedstrijden beslist kunnen worden met strafschoppen werd door Oranje met open armen ontvangen. 'Tegen die tijd is Cillessen zijn plek onder de lat alweer kwijt en kunnen we met vertrouwen de strafschoppenreeks tegemoet,' liet bondscoach Blind met een glimlach weten.

Liever te dik in de kist...

Ook Van Basten, die nog amper een jaar werkzaam is binnen de FIFA heeft laten weten dat het WK vanaf 2026 een nog groter feest moet worden. 'Nog meer deelnemers geeft aan dat er nog meer geld te ontvangen valt en valt het minder op dat we geld witwassen. Ik zeg zelf ook altijd hoe meer zielen hoe meer vreugd, en zeg nu zelf liever te dik in de kist dan een feestje gemist......''

Reageer op FC COLUMN: Voetbal verscheurd door lief en leed