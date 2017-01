Van Basten legt uit waarom groter WK groter feest moet worden

Waar dinsdag al direct de eerste reacties naar buiten kwamen over de afbraak van het voetbal, is Van Basten (die sinds een jaar actief is bij de FIFA) wel een voorstander van een groter deelnemersveld bij het WK. De Nederland legt dan ook uit waarom hij juist voorstander is.

'Maar een WK met meer landen zal een nog groter feest worden. En meer landen kunnen gaan voor de titel,' laat hij weten via social medium Twitter. Waar de spelers naar ieders mening teveel worden belast door het grotere deelnemersveld, spreekt Van Basten dat tegen: 'We weten dat we de spelers moeten beschermen, maar er is geen extra belasting.'

'Met 32 dagen blijft de periode dat clubs hun spelers moeten afstaan gelijk.' Vanaf 2026 zal het WK dus worden afgetrapt met 48 deelnemers in plaats van de gebruikelijke 32 deelnemende landen zoals het nu nog gaat.

