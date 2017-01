Ramselaar heeft Robben als groot voorbeeld: 'Drijfveer is geweldig'

Waar de loopbaan pas echt kleur kreeg bij FC Utrecht, ging het daarna in sneltreinvaart en wist hij een transfer naar PSV af te dwingen. Maar daar hield het nog niet op, want ook Oranje wist naar zijn pijpen te dansen waardoor het voor Ramselaar een ultieme periode is geweest.

'Allemaal hoogtepunten in amper een halfjaar tijdsbestek,' liet Ramselaar weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. 'Nu ik de top heb meegemaakt wil ik meer maar dat lijkt me logisch.'

Waar Ramselaar PSV ziet als tussenstation, weet hij zichzelf te behouden voor de te vroege stappen die zijn leeftijdsgenoten wel eerder maakte. 'Soms vergeet je dat je nog zo jong bent, maar je moet je wel blijven realiseren in welke wereld je leeft.'

'Als je met Arjen Robben traint, komt de wereldtop binnen. Zelfs een warming-up gaat bij hem met een drive, een beleving. Niet normaal! Daar prikkelt hij iedereen mee in de selectie.''

