Maradona drukt zijn stempel weer en is teleurgesteld in Messi

Waar legende en Argentijn Maradona wel aanwezig was, laat hij weten ontevreden te zijn over het besluit van FC Barcelona en de afwezigheid van Lionel Messi. '"Ik ben teleurgesteld in Messi, want thuis voor de televisie kun je niets bevechten. Hier in Zurich kun je vechten,' aldus Maradona tegenover TVE.

Onbegrip

'Ik weet niet waarom Barcelona niet is afgereisd naar een belangrijke evenement als dit", vervolgde Maradona. "Zij hebben hun prioriteiten en de prioriteit was dat Messi niet naar Zurich zou gaan. Als ze wel waren gekomen, hadden ze hier meer kunnen bevechten dan in Barcelona.'

Waar Maradona zich wederom negatief uitlaat over Messi, laat hij ook weten dat de Argentijn nog veel kan leren van de winnaar Ronaldo. Ook noemt hij de afwezigheid van de FC Barcelona spelers een fout van de club.

