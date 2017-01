Ödegaard: Ben gewoon een hele normale jongen

Waar Ödegaard dinsdag aan de pers zijn woordje mocht doen tijdens de presentatie, vertelde de huurling dat hij veel zin heeft in zijn avontuur bij SC Heerenveen. 'Dit is een heel mooie club en ik kijk er naar uit om te beginnen,' sprak de 18-jarige Noor.

Toen de Noor twee jaar geleden naar Real Madrid vertrok, werd hij al gauw genoeg gezien als talent. Maar de jongeling zelf blijft broodnuchter, 'Maar ik zie mezelf als een normale jongen. Verder kijk ik niet zo veel naar wat anderen over me zeggen.'

Waarom de Noor nu voor SC Heerenveen kiest legt hij ook even glashelder uit, 'Ik heb een goed gesprek met de club gehad. Om die reden ben ik hier gekomen. De club kijkt naar mijn ontwikkeling en dat is belangrijk. Verder is (Heerenveen-speler, red.) Morten Thorsby een goede vriend en heeft me alleen maar goede dingen over de club verteld.'

Real Madrid zag zelf in dat een echte doorbraak niet in Spanje kon komen, 'Real is een goede club, de beste in de wereld. Maar iedereen weet dat het lastig is om daar aan spelen toe te komen.'

