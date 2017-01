VIDEO: Is Courtois de nieuwe vrije trappen koning van Chelsea?

Misschien moet Chelsea besluiten om Courtois voortaan maar de vrije trappen te laten nemen. Zoals Rogério Ceni, José Luis Chilavert, Jorge Campos en René Higuita om bekend stonden.

Op de training schoot Courtois namelijk een bal snoeihard de goal in. De doelman had amper in de gaten wat er gebeurde en kon dan ook niet goed reageren op de pegel van de Belgische keeper.

