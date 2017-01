Ultieme poging van Utrecht om contract Barazite te verlengen

Toch is de vraag of de 26-jarige Barazite zal bijtekenen. Diverse clubs uit het buitenland hebben interesse in de oud-speler van onder meer Arsenal, Vitesse, NEC en AS Monaco.

Een keuze voor Barazite dus. Wil hij transfervrij een mooie stap maken of verlengt hij bij FC Utrecht in de hoop dat de interesse aanblijft of dat hij in de komende jaren nog een mooie stap zou kunnen maken.

'Ik neem in elk geval geen overhaaste beslissing', aldus de speler, die de aanbieding van FC Utrecht afwacht.

