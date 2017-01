De Kameroener heeft momenteel nog een contract dat hem tot medio 2018 bindt. Aan het begin van dit seizoen kreeg Onana de kans om zich te bewijzen toen Jasper Cillessen vertrok naar FC Barcelona.

Dat is hem zeker gelukt. Tim Krul werd gehaald als opvolger van Cillessen. Maar is tot nu toe nog altijd niet fit geweest. Het lijkt er dan ook op dat Onana de strijd tussen de twee heeft gewonnen.

'Hij heeft overtuigd en ik ben dan ook zeker te spreken over zijn groei. Onana is voor ons een betrouwbare doelman', aldus Peter Bosz. 'Dat wordt je niet als je even een wedstrijdje goed speelt, maar moet je over een langere periode aantonen. Dat heeft André gedaan.'

Het is nog niet duidelijk wat voor contract Onana aangeboden krijgt van Ajax. De komende week wordt verwacht dat er meer duidelijkheid komt.

Reageer op Ajax hoopt Onana langer aan de club te binden