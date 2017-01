44-jarige medewerker HSV vermist, club maakt zich ernstige zorgen

Waar de 44-jarige Kraus afgelopen weekend nog is gezien in het etablissement ‘Blockbräu’ in Duitsland met enkele collega's, is erna geen enkel bericht meer van hem geweest. Waar Kraus om 22.30 richting het station vertrok, is er daarna niets meer van hem vernomen.

Waar Kraus massaal wordt vernoemd op social media, lijkt de club zich ernstige zorgen te maken om zijn vermissing.

