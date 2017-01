38-jarige Ricardo Carvalho naar Chinees SIPG

Niemand minder dan de 38-jarige Portugees Ricardo Carvalho heeft zijn ja-woord gegeven aan het Chinese SIPG Shanghai. Waar oud Chelsea coach Villaboas de trainer is van de Chinese grootmacht, wordt het team dus opnieuw versterkt met een speler uit Europa.

Afgelopen zomer kwam Carvalho voor Portugal nog tot de EK winst in Frankrijk tegen het gastland. Hoelang het contract van Carvalho loopt in China is nog onbekend, evenals het transferbedrag wat nog te noemen valt in een later tijdsbestek.

