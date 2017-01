Zlatan wint rechtzaak over verboden middelen

Tijdens zijn tijd in Turijn bij Juventus zou Zlatan Ibrahimovic verboden middelen hebben gebruikt volgens de oud bondscoach. Maar maandag wist de rechter daar een einde aan te maken en stelde Zlatan in het gelijk, de oud bondscoach kreeg een boete van 2500 euro jegens smaad.

Waar Zlatan in 2004 overstapte van Juventus naar het Amsterdamse Ajax, raakte hij 10 kilo kwijt. Volgens Karlsson was dat omdat hij verboden middelen gebruikte. Waar hij later zijn excuus aanboodt aan Zlatan, weerhield hem dat niet om er een rechtzaak van te maken die hij nu dus heeft gewonnen.

