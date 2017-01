Heitinga had gedroomd van beter afscheid bij Ajax

Jansen liet in gesprek met VICE Sports weten dat het Heitinga een goede kerel is, maar 'Hij ging eerst van Everton naar Hertha BSC. Dat begon goed, maar in Berlijn kwam al wat kentering. Toen kon John van Hertha naar Ajax. Dat vonden we een schitterende terugkeer naar Nederland.'

Bijdrage nihil

'We hadden met zijn allen de hoop dat John zou bijdragen aan een kampioenschap, om dan met een schaal afscheid te nemen. Dat was de planning. Maar daarna kregen de trainers van Ajax twijfel of John het nog aankon.'

Niet gewenst

'Dat had ik niet verwacht, maar daar kan ik weinig aan veranderen. Het is niet het afscheid bij Ajax geweest zoals John het wenste, maar we deden aan damage control.' Waar Heitinga uiteindelijk maar 3 officiele duels in het shirt van Ajax speelde.

