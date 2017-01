Naar verluidt zijn de Amsterdammers geïnteresseerd in Hirving Lozano. Maar die optie lijkt voorlopig niet door te gaan.

Daniel Gironès, Mexicaanse journalist, meldt via Twitter dat Lozano's huidige werkgever CF Pachuca liefst twaalf miljoen euro vraagt voor de rechtsbuiten. Marc Overmars zou echter maar zeven miljoen over hebben voor de aanvaller.

Het grote verschil in de prijs zou volgens de Mexicaanse media betekenen dat een transfer nog ver weg is. De buitenspeler was eerder ook al in beeld bij PSV, maar ook in Eindhoven vielen ze over de vraagprijs.

Reageer op Buitenspeler Lozano nu nog veel te duur voor Ajax