Nadat eerder Younes Belhanda, Oussama Tanane en Nordin Amrabat al moesten afhaken voor Marokko is het nu Sofiane Boufal die zich met een blessure moet afmelden.

In de Verenigde Arabische Emiraten bereidt Marokko zich momenteel voor. Komend weekend begint in Gabon de Afrika Cup. Met Karim El Ahmadi in de gelederen speelt het nationale team volgende week maandag tegen Congo.

Hervé Renard, bondscoach van Marokko, heeft Ismail El Haddad (Athletic Club Casablanca) opgeroepen als vervanger voor Boufal. De keuze viel opnieuw dus niet op Ziyech.

Zouden er nog meer blessures ontstaan bij Marokko. Dan zou de Ajacied nog tot 48 uur voor het eerste duel van Marokko kunnen worden opgeroepen.

Reageer op Afrika Cup: Vierde blessure Marokko, maar nog steeds geen Ziyech