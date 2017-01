Voor Marko Vejinovic is dat balen. Maar de 26-jarige middenvelder kan de overstap maken naar Sporting Gijon. Dat meldt Marca tenminste in de krant.

Bij Feyenoord komt Vejinovic dit seizoen amper tot spelen toe. Toch biedt de afwezigheid van Karim El-Ahmadi, Afrika Cup, opties op meer speelminuten. Maar wie weet kiezen de Rotterdammers liever voor Renato Tapia.

Onbekend is nog hoe Feyenoord denkt over een transfers of huurperiode van Vejinovic. Het contract in Rotterdam loopt nog tot medio 2019.

Reageer op Vejinovic staat op verlanglijst La Liga-club Sporting Gijon