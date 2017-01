Özil wil bijtekenen bij Arsenal, mits Wenger aanblijft als hoofdcoach

Het contract van de Franse manager loopt aan het einde van dit seizoen af. Terwijl de verbintenis van Özil doorloopt tot medio 2018.

'De clubleiding weet dat ik hier vooral ben vanwege Wenger', zei de 28-jarige Özil maandag in het Duitse voetbalmagazine Kicker. 'Ik wil duidelijkheid hebben over de toekomst van de manager, dat weet de club.'

Al ruim twintig jaar is Wenger werkzaam bij Arsenal. Het is echter nog onduidelijk of de 67-jarige trainer ook na dit seizoen actief blijft.

Arsenal wil het contract van Özil graag verlengen, maar de Duitser besluit dit af te laten hangen of Wenger bij de club mag blijven.

'Ik voel me heel goed bij Arsenal en wil graag langer blijven, mits er duidelijkheid komt over de manager', aldus de Duitse spelmaker, die in 2013 voor zo'n 47 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid.

