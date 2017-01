Dit seizoen wist Janssen enkel pas te scoren vanaf de penaltystip. De kritiek uit de Engelse media op de Nederlandse aanvaller groeit de laatste weken.

'Hij is nog erg jong', zegt Pochettino tegen de Daily Express over de 22-jarige aanvaller. 'Het is een nieuwe competitie voor hem, hij moet zijn spel aanpassen, hard werken en niet gefrustreerd raken door zijn prestaties.'

In de FA Cup-wedstrijd tegen Aston Villa (2-0 zege) kreeg Janssen zondag voor het eerst sinds 19 november een basisplaats. De oud-spits van AZ werd na een uur spelen gewisseld voor Dele Alli. Pas daarna wisten The Spurs twee keer tot score te komen.

'In de tweede helft begon Janssen beter te spelen, maar wij besloten dat het nodig was om Alli in te brengen', aldus Pochettino.

Tottenham steunt Janssen

'Het klopt dat hij het hier moeilijk heeft. Maar het is voor spitsen soms ook gewoon lastig', aldus Pochettino.

De Argentijn verzekert dat Janssen vertrouwen blijft krijgen. 'Wij als staf proberen de spelers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat zullen we ook blijven doen bij Janssen, totdat hij het niveau heeft dat het team nodig heeft.'

Reageer op Tottenham Hotspur blijft Janssen steunen in moeilijke periode