Siem de Jong hoopt fit te zijn voor duel tegen Excelsior

Waar aankomend weekend het duel met Excelsior op het programma staat voor PSV, hoopt Siem de Jong weer van de partij te zijn voor de Eindhovenaren. 'In de vakantie voelde ik al dat het minder ernstig was dan eerst gedacht. Ik heb aan het begin van de vakantie rustig aan gedaan, maar daarna ben ik de gym ingegaan,' aldus Siem de Jong in gesprek met De Telegraaf.

Trainingskamp

'Op het trainingskamp is het vanaf het begin heel goed gegaan, beter dan verwacht,' aldus Siem. Waar hij dit seizoen nog wordt gehuurd van het Engelse Newcastle United. Of Siem de Jong daarna nog bij PSV blijft is nog maar de vraag.

