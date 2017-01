Mourinho over Rooney: 'Hij is een machine, kan nog jaren mee'

Sir Bobby Charlton is het record van 249 doelpunten met all time topscorer van United al kwijt, hij moet het momenteel delen met de aanvoerder van The Red Devils. Waar ook doelpunt 250 bijna een feit was zondag, lijkt dat nog slechts een kwestie van tijd te worden voor Rooney.

'Ik weet niet hoe lang hij nog door wil lang, het ligt aan hem en vooral aan zijn hersenen en zijn verlangen,' liet Mourinho los aan de Engelse media. 'Ik denk dat het allemaal om verlangen draait, belangrijker dan wat dan ook. Ik denk dat hij de motivatie heeft, dus als hij zijn motivatie behoudt, kan hij blijven spelen.'

Zlatan en Carrick ook op grens

Waar Rooney ook al een aardige leeftijd heeft, lijkt Mourinho nog meer spelers die al ver in de 30 zijn niet stoppen. De vraag lijkt dan ook wanneer de sterkhouders het opgeven. 'Het is altijd jammer als dit soort jongens naar het einde van hun carrière gaan, maar ze worden ouder en we kunnen de klok niet stoppen.'

'Maar, als ze goed voor zichzelf zorgen, met de hulp van hun vrouw, als ze goed trainen, als de manager en zijn staf intelligent genoeg zijn om het verschil te begrijpen tussen het lichaam van een tiener en een man van boven de dertig, dan kunnen ze het einde van hun carrière uitstellen.'

