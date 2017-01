Van Ginkel na goal tegen Freiburg: 'Ik wist dat ik dit in me had'

De middenvelder die opnieuw van Chelsea wordt gehuurd, liet direct zijn waarde gelden in het laatste oefenduel van PSV. Met de 2-1 zege was Van Ginkel trefzeker, waardoor PSV de voorbereiding afsluit met vertrouwen. 'Ik wist wel dat ik negentig minuten kon spelen,' liet Van Ginkel weten tegenover Omroep Brabant.

'En de staf ook. We hebben het goed overlegd van tevoren, dus dit is prima zo.' Na het rustsignaal was Van Ginkel trefzeker voor PSV, 'Ik ontving de bal van Steven Bergwijn, had één aanname nodig en kreeg hem goed mee. Daarna kon ik de hoek uitzoeken en hij ging er lekker in.'

Waar Van Ginkel vorig seizoen ook een belangrijke rol speelde in de titelrace van PSV lijkt hij weer helemaal terug op het oude nest. 'De wedstrijd van gisteren was wat minder, maar we hebben een goede week gehad, waarin we goed getraind hebben. Iedereen is klaar voor volgende week,' aldus Van Ginkel na afloop van het duel tegen Freiburg zondag.

