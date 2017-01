Frank de Boer in trek bij verschillende Europese clubs

'Ik wist van tevoren dat dit een heel moeilijk project zou zijn. Inter is wereldwijd nog steeds een topclub. Als je dan zou slagen, zou dat heel mooi zijn geweest. Daardoor heb ik niet het gevoel dat mijn naam beschadigd is. Dat er nog steeds Inter-supporters zijn die me een hart onder de riem steken, geeft me een goed gevoel,' aldus De Boer.

Niet teveel hooi op de vork

Waar Frank de Boer alweer binnen 48uur als trainer aan de slag had kunnen gaan na zijn ontslag bij Inter, liet hij weten: 'Na twee dagen kon ik al ergens anders aan de slag, maar ik begin het liefst vanaf volgend seizoen weer. Er zijn vier, vijf clubs die aan me getrokken hebben of dat nog steeds doen, maar op dit moment kies ik voor mezelf. Ik weet nu dat een hele goede voorbereiding cruciaal is. Daarom wacht ik, denk ik, tot mei.'

