Na de 4-1 zeperd tegen Dortmund, was het tegen Freiburg wel dat het balletje de goede kant op rolde voor PSV. De oefenzege (2-1 red.) was voor PSV de laatste horde op weg naar de hervatting van de tweede helft van de competitie. Waar PSV een degelijke pot speelde tegen de Duitse middenmotor, was het aanvallend weer weinig genieten.

Alleen nieuwkomer (of oud bekende) Van Ginkel was weer goed voor een hoogtepunt, zijn loopacties en zijn doelpunt redde de Eindhovenaren. Enkele minuten later was het Jozefzoon die de score verdubbelde voor PSV, waar Philipp een 12 minuten voor tijd voor de tegentreffer zorgde.

Moreno kende zijn rentree in de basis, waar hij een helft speelde volgens het beleid van Cocu. Koopmans mocht zijn debuut maken in de hoofdmacht van PSV.

Reageer op Van Ginkel zorgt voor oefenwinst PSV tegen Duits Freiburg