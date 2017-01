Ono hint op terugkeer naar Feyenoord: Ze mogen me altijd bellen

Waar de inmiddels al 37-jarige middenvelder in zijn vaderland voor Hokkaido Consadole Sapporo uitkomt, laat de oud Feyenoorder weten dat de Rotterdammers altijd mogen bellen als ze zijn hulp nodig hebben. Ono begint zijn videoboodschap met de woorden: 'Het is inderdaad lang geleden.'

'Het gaat goed met mij. Ik speel nog steeds voetbal in Japan. Ik hoor dat het dit jaar erg goed gaat met Feyenoord, maar mochten jullie versterking nodig hebben, dan kunnen jullie mij altijd bellen. Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn, dus denk er eens goed over na.'

'Dirk Kuyt is teruggekomen en is belangrijk voor het team,' vervolgt Ono. 'Blijf vooral jullie team steunen in De Kuip. Ik hoop nog eens de kans te krijgen om mijn neus te laten zien in De Kuip,' besluit de Japanner. Tussen 2001 en 2005 speelde Ono 112 officiele duels in het shirt van de Rotterdammers, waarin hij tot 19 goals kwam.

