Waar Frank de Boer als eerste de naam van vleugelspeler Arjen Robben noemt, 'Zijn aanwezigheid scheelt echt een slok op een borrel. Hij boezemt altijd angst in bij de tegenstander. Laten we hopen dat hij fit is en de kar weer kan trekken, dan heb ik er alle vertrouwen in met de huidige selectie,' aldus Frank de Boer op de website van de KNVB.

Sneijder en Van Dijk

'Naast de uitzonderlijke klasse van Robben, ben ik fan van Wesley Sneijder. Ik hoop echt dat hij fit blijft, want we hebben zijn ervaring en kwaliteiten nodig. Ook Virgil van Dijk doet het uitstekend, ik gun hem binnenkort een mooie transfer. Ik hoor dat elke topclub hem graag wil hebben, dat zou voor zowel zijn ontwikkeling als Oranje fantastisch zijn.'

Blind en Strootman

'Wat de rest betreft: ik vind dat Daley Blind moet opstaan en de ploeg op sleeptouw moet nemen, en ben blij dat Strootman weer terug komt. Ook hij is een geweldige voetballer die we erg hebben gemist.'

Janssen valt door de mand

'Dat Vincent Janssen op de bank zit bij de Spurs is erg jammer voor hem persoonlijk, maar ook voor het Oranje. Het stilzitten komt zijn ontwikkeling niet ten goede. Ik vond het een superspits. Laten we hopen op een frisse start bij Tottenham Hotspur na de winterstop.'

Reageer op Frank de Boer vertrouwd Oranje: Moeten wel leiders opstaan