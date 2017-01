Waar de Deen afgelopen zomer voor 3 miljoen overkwam van FC Kopenhagen, is hij nu al het dubbele waard. In de tot dusver 26 duels, wist de Deen al 13 keer het net te vinden en ook nog eens 10 keer als aangever op het wedstrijdformulier te komen.

Tegenover de NOS liet Jørgensen weten heel blij te zijn bij Feyenoord, 'Sommige dingen zijn anders in Nederland dan in Denemarken, zo zijn de mensen heel open en aardig tegen mij. Tot nu toe is het een goede keuze geweest om naar Feyenoord te gaan.'

'We gaan waarschijnlijk niet de Champions League winnen, er zijn een paar clubs die sterker zijn. Maar bij een grote club als Feyenoord moet de titel het doel zijn. Het is een grote droom voor ons allemaal en we zijn op de goede weg.'

De coach van Feyenoord is enigins verrast door hoe de Deen zich manifesteert bij de Rotterdammers, 'k ben heel tevreden, zeker met de manier waarop hij speelt. Hij is topscorer van Nederland, heeft de mogelijkheid medespelers te lanceren en vrij te zetten. Hij is een belangrijke spil in ons aanvalsspel.'

'Ik zag zijn potentie wel, maar ik had niet verwacht dat hij het al zo snel zou laten zien. Hij heeft zich moeiteloos aangepast,' aldus Van Bronckhorst.

Reageer op Jørgensen: Feyenoord moet nu voor de landstitel strijden