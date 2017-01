Mourinho sceptisch: 'Blijft Depay in januari, dan is er zeker toekomst'

De oefenmeester van het Engelse Manchester United heeft aangegeven dat wanneer Memphis Depay in januari blijft bij de club, dat er nog gewoon een toekomst voor hem is weggelegd. 'We hebben een groot aantal spelers op de positie van Memphis. Het is de enige plek waar we echt een overschot hebben,' aldus Mourinho in gesprek met FOX.

'We hebben Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Marcus Rashford, soms Wayne Rooney, Memphis. We hebben veel spelers daar. Dus het is voor niemand makkelijk om te spelen.'

Vertrek uit den boze

'Ik ben door de club geïnformeerd dat er een kans is dat Memphis gaat vertrekken. Vanuit een menselijk oogpunt kan ik hem niet stoppen om te vertrekken als hij niet speelt onder mij. Als hij blijft zou ik meer dan gelukkig zijn, want hij is een fantastische vent en een hele goede speler,' aldus Mourinho.

''Het spijt me dat ik hem geen kansen geef om te spelen. Een speler van zijn leeftijd moet wedstrijden spelen. Als hij bij mij blijft, dan weet ik zeker dat hij een aantal wedstrijden zal spelen, want we hebben zo veel wedstrijden. Als hij vertrekt wensen we hem het beste voor de toekomst, want hij is een fantastische jongen.'

