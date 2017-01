Oud PSV-er Labyad maakte bewuste keuze voor terugkeer naar Nederland

Waar de Marokkaanse middenvelder in een dal zat, was zijn uitzicht bij het Portugese Sporting Club de Portugal inmiddels zo zwaar vertroebeld dat zijn contract ontbonden werd. Waar de oud PSV-er nu terug in Nederland is bij FC Utrecht, had hij ook over de grens nog aan de slag gekund. 'Ik kon bij genoeg subtoppers in Frankrijk en Spanje tekenen, maar ik wilde per se terug naar Nederland,' aldus Labyad tegenover het Algemeen Dagblad.

'In Nederland kennen ze mijn kwaliteiten beter dan waar dan ook. Ik ben vastbesloten weer de Zakaria Labyad te laten zien die ik bij PSV en Vitesse was,' aldus Labyad die zijn zinnen perse had gezet naar een terugkeer naar de Nederlandse velden.

