Grootaandeelhouder Hui Wang en Ben Knüppe en Job van der Have hebben in overleg besloten dat Wang met de beloofde miljoenen over de brug zal moeten komen. V.d Have zal vanaf heden de aandelen van Wang beheren, terwijl Knuppe de rol als voorzitter van de Raad van Comissarissen tot zich neemt.

Wang heeft tegen beter weten in een krabbel gezet onder een overeenkomst dat hij ADO nog een dikke 2,5 miljoen euro zal betalen. Dit is ook het oordeel dat de rechter donderdag stelde in de zaak die liep tegen de Chinees Hui Wang.

Nu luidt alleen de vraag nog wanneer het beloofde geld overgemaakt zal worden, want plots na het tekenen van het contract kwam Wang met eisen op de proppen. De Chinese zakenman wil zeggenschap over hoe zijn geld besteed zal gaan worden, al lijkt dat al een verloren zaak nu hij de zeggenschap kwijt is.

Het laatste was opmerkelijk te noemen: de miljoenen van Wang zullen niet rechtstreeks op de rekening van ADO worden gestort, maar op een rekening die zal worden beheerd door een onafhankelijke notaris. Dit voorstel is vastgelegd door ADO zelf. Zo kan over elke betaling in de toekomst verantwoording worden afgedragen.

Reageer op ADO in gelijk gesteld, Wang moet over de brug komen met geld