PSV gaat tactische trainingen vastleggen per drone

Waar PSV vanaf heden wil gaan trainen met drones boven het trainingsveld, moeten deze de tactische trainingen vastleggen en PSV zo verder helpen. Cocu is wel te spreken over de inzet van dit hulpmiddel.

''Ik heb er echt veel aan als we tactisch trainen. Zelfs vanaf 70 meter hoogte zijn de beelden die we maken nog haarscherp. Soms wil je in één oogopslag kunnen zien hoe alles 'staat' in het veld. De onderlinge afstand tussen spelers en tussen linies.'

