Van Praag: 'Kwijtraken CL plek is de schuld van de Eredivisieclubs zelf'

Michael van Praag vindt dat de Nederlandse Eredivisieclubs eens goed in de spiegel moeten kijken en niet naar anderen moeten wijzen. Met de nieuwe UEFA regelt vervallen de Champions League plaatsen voor de landen die op de plekken 11 en 12 staan momenteel.

'Er is vooral kritiek omdat de topvierlanden elk vier plekken krijgen, waardoor de directe toegang vervalt voor de nummers elf en twaalf. Om te beginnen is het niet de schuld van de UEFA dat Nederland terugvalt naar plaats dertien, dat is in eerste instantie een slechte prestatie van onze kant,' laat Van Praag weten in gesprek met VI.

De vice-voorzitter van de UEFA vindt dat het voornamelijk komt door de laksheid van de Nederlandse clubs. 'Wij hebben trainers gehad in Nederland die de Europa League niet serieus namen en hun B-team opstelden.'

