FC Utrecht spits Haller bedankt voor Chinese miljoenen

Shanghai SIPG lijkt interesse te hebben getoond in de aanvaller van FC Utrecht, waar de Braziliaanse spits Hulk ook in dienst is. Waar oud Chelsea trainer Villa Boas daar trainer is, zou hij de komst van de Fransman wel zien zitten.

De 22-jarige Franse aanvaller zou in China een dikke 4 miljoen per jaar kunnen gaan verdienen, het zou ook gaan om een contract van 3 seizoenen bij het Chinese SIPG. Ondanks het lucratieve aanbod ziet de Fransman een stap naar het verre oosten absoluut niet zien zitten.

Waar Haller eerder al aangaf te willen gaan voor een stapje hogerop, lijkt het dus niet China te worden. Of dat deze winterperiode wel gaat worden is nog maar de vraag, andere interesse is er nog niet voor de spits van FC Utrecht.

