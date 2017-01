Manchester United wil Griezmann en komt met megasalaris

Waar Mourinho en Co nog steeds niet tevreden zijn met het huidige Manchester United, wil de Portugees een extra aanvaller halen om de aanval in te zetten op zijn oud werkgever Chelsea wat de koploper is in de Engelse Premier League. Hierbij wordt gedacht aan de spits van het Spaanse Atletico Madrid.

Waar Mourinho en Co een weeksalaris van 257.000 euro per week hebben klaarliggen voor de Franse spits, is dat hetzelfde wat Pogba (de duurste man van de wereld) momenteel verdiend bij het Engelse Manchester United. Of dit genoeg is voor een overstap is nog maar de vraag.

