Kluivert Jr. wil beter worden bij Ajax dan zijn vader

Waar Justin Kluivert direct de koe bij de horens pakt, laat hij weten dat hij een grote jongen wil worden bij Ajax. Waar de 17-jarige aanvaller dit seizoen bij het beloftenefltal zijn debuut kende, mocht hij deze winterstop mee met het grote Ajax op trainingskamp.

'Voor de vakantie hoorde ik dat ik naar Jong zou gaan, dus dat was al heel mooi,' aldus Kluivert in gesprek met AjaxTV. 'En toen kreeg ik ook te horen dat ik met het eerste mee mocht naar Portugal. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi.'

