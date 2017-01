Bosz: Er is geld genoeg en ik wil perse versterking

Waar Gudelj is verkocht aan een Chinese club, lijkt Bosz toch nog te zinspelen op een versterking van Ajax. Op de persconferentie vrijdag liet hij weten: 'De intentie is bij iedereen duidelijk. We hopen nog een vleugelaanvaller aan de selectie toe te voegen. Ook de rvc (raad van commissarissen red.) steunt ons daarbij, er is ruimte om te investeren.'

'De markt en deze periode is zo dynamisch, het valt zo moeilijk te voorspellen. De lijstjes zijn intern bekend, alleen is het ook een feit dat het in de winter niet zo eenvoudig is om de juiste versterking vast te leggen. En we gaan voor kwaliteit, dat zal leidend zijn en blijven.'

'Dagelijks heb ik contact met Marc Overmars en we zitten ook op dezelfde lijn. Een speler moet echt iets toevoegen. Deze week heb ik ook met Leo van Wijk (voorzitter rvc red.) hierover gesproken. Een vleugelaanvaller heeft de prioriteit, maar het is nog niet aan te geven of en wanneer die komt.'

Eerder zag Ajax ook al sterkhouder Bazoer naar het Duitse VfL Wolfsburg vertrekken afgelopen maand.

