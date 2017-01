De kans is groot dat QPR dit bedrag gaat accepteren. De Hagenees komt sinds 2015 uit voor de club die in de Championship acteert. Hij kwam over van FC Groningen.

Ook speelde Chery in het verleden voor ADO Den Haag, FC Emmen, RBC, SC Cambuur en FC Twente. Een vertrek van Chery bij QPR zou een groot verlies voor de club kunnen betekenen. Hij speelt namelijk bijna elke wedstrijd en is een van de dragende krachten.

Reageer op Chery is volgende speler die naar China vertrekt