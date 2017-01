Bakken met geld liggen in China klaar voor Sneijder

Een van die clubs is Beijing Guoan. De nummer vijf van het vorige seizoen. Zij haalden eerder Burak Yilmaz al over van de Turkse topclub.

Het is nog de vraag of Sneijder een transfer naar China ziet zitten. In Turkije wordt hij geaddoreerd. En het liefst blijft de Nederlandse international actief op het hoogste niveau. Om die reden ging hij tot dusver ook niet in op aanbiedingen uit de Verenigde Staten.

Het contract van Sneijder loopt in Istanbul door tot medio 2018. In die verbintenis is een vaste afkoopsom van 7,5 miljoen euro opgenomen. Een bedrag wat voor een Chinese club 'peanuts' is.

