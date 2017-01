Ziyech toch niet opgeroepen voor Afrika Cup

Woensdag maakte de voetbalbond van Marokko de definitieve selectie bekend. Karim El Ahmadi (Feyenoord) is wel geselecteerd door Hervé Renard.

In de voorselectie was er geen ruimte voor Ziyech in de selectie van Marokko. Toch was er opnieuw hoop toen Younes Belhanda geblesseerd moest afhaken. Maar toch koos Renard opnieuw niet voor de Ajax-middenvelder. Die momenteel met de club is afgereisd naar Portugal voor een trainingskamp.

Traoré

Ajacied Bertrand Traoré is wel geselecteerd voor de Afrika Cup. Hij is net optijd hersteld van een spierblessure en zal uitkomen voor Burkino Faso.

Onana

Voor Peter Bosz is het nog altijd niet duidelijk of hij aan het begin van de tweede seizoenshelft kan beschikken over André Onana. De doelman is opgenomen in de voorselectie van Kameroen. Maar wil zelf liever bij Ajax blijven.

