Ron Jans verlaat PEC Zwolle in zomer voor nieuw avontuur

Jans kiest er voor om zijn aflopende contract niet te verlengen in Zwolle. Momenteel draait hij zijn vierde seizoen met PEC. In het eerste jaar won hij direct de KNVB-beker door Ajax in de finale met 5-1 te verslaan. Ook won Jans daarna de Johan Cruijff Schaal nog.

Dat betekende voor PEC Zwolle het eerste avontuur in Europa. In de voorrondes werden zij helaas al uitgeschakeld. In 2014/2015 lukte het de club om als zesde te eindigen in de Eredivisie, het hoogste ooit in de clubgeschiedenis.

Momenteel loopt het niet bij PEC. Het staat zestiende en moet proberen om degradatie naar de Jupiler League te voorkomen.

