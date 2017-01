Komende zomer moet Alli Real Madrid gaan versterken

Mauricio Pochettino, trainer van Tottenham, gaf onlangs al aan dat de 20-jarige middenvelder tenminste 59 miljoen euro moet kosten.

Momenteel ondergaat Real Madrid nog een sanctie waardoor het geen spelers mag kopen. Maar komende zomer loopt deze sanctie af en zullen zij weer toeslaan op de transfermarkt.

Mocht Alli naar Madrid vertrekken, dan volgt de Engelse middenvelder in het spoor van Gareth Bale en Luka Modric, die al eerder de overstap van Tottenham naar Real maakten.

In september verlengde Alli nog zijn contract bij The Spurs tot medio 2022. In Londen verdient hij ruim 70.000 euro per week. Niet misselijk!

