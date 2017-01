Draxler tekent voor 4,5 jaar bij Paris Saint-Germain

De transfer hing al enige tijd in de lucht. Patrick Kluivert, technisch directeur van PSG, liet voor de kerstdagen de komst van Draxler al doorschemeren.

Draxler komt uit de jeugd van Schalke 04. In totaal speelde hij vijf seizoenen in Gelsenkirchen. In 2015 maakte hij de overstap naar VfL Wolfsburg. Bij binnenkomst gaf hij al aan graag snel door te willen naar een grotere club.

Hierdoor werd Draxler de afgelopen maanden regelmatig uitgefloten door eigen supporters. Met Duitsland werd hij wereldkampioen in 2014 in Brazilië.

