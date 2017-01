Ajax heeft interesse in Napoli-ster Mertens

Volgens The Daily Star zou Marc Overmars (directeur spelerszaken) een bedrag van veertien miljoen euro over hebben om Mertens los te weken bij Napoli. Of ze in Napels open staan voor een vertrek van één van hun smaakmakers is maar zeer te betwijfelen.

Naast Ajax worden ook clubs als Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur en Everton genoemd door het media.

Met betrekking tot Ajax is natuurlijk de vraag of zij het salaris van Mertens wel kunnen ophoesten. In de Serie A verdient de oud-PSV'er vier miljoen euro per jaar.

