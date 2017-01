Sinds deze zomer speelde de 30-jarige buitenspeler in Nijmegen. In twaalf wedstrijden kwam hij in actie, maar scoren deed hij niet.

De oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal en Spartak Moskou werd voor de winterstop door conflicten op het trainingsveld verbannen door Peter Hyballa. Nu blijkt het definitief voorbij te zijn voor Owusu-Abeyie.

NEC besloot maandag al om Owusu-Abeyie niet met de selectie te laten afreizen naar Marbella, waar de club een trainingskamp belegt. Nieuwelingen Jordan Larsson en Ali Messaoud zijn wel van de partij.

Reageer op NEC neemt afscheid van Owusu-Abeyie