Justin Kluivert wil meer goals maken voor Ajax dan zijn vader deed

Dit seizoen debuteerde Kluivert bij Jong Ajax. Maar wellicht maakt hij zelfs zijn debuut in de tweede seizoenshelft in de hoofdmacht. Peter Bosz geeft hem in ieder geval de kans in Albufeira om zijn kunsten te tonen.

Ook bij Justin zijn de vergelijkingen met zijn vader natuurlijk snel gemaakt. De 17-jarige aanvaller weet echter wel dat hij nog veel moet doen om aan het oude niveau van Patrick te komen.

'Mijn vader maakte op zijn achttiende al de winnende treffer in de Champions League-finale, dus dat is wel een ander niveau. Maar wie weet, wie weet. Ik heb nog een jaar…', zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

'Ik wil sowieso het eerste halen, want Ajax is mijn club', benadrukt hij. 'Dan wil ik een aantal jaren de beste zijn, een paar keer meer scoren dan mijn vader en eventueel dan pas weg.'

Tot nu toe speelde Kluivert jr. vijf wedstrijden namens Jong Ajax in de Jupiler League, waarin hij tweemaal wist te scoren en ook gaf hij twee assists. Zijn vader speelde honderd duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers en scoorde daarin 52 keer.

