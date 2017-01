COLUMN: Van Gerwen wil PSV helpen aan noodzakelijke punten

Waar 'Mighty Mike' van ongekende klasse is, heeft hij nog meer hobby's buitenom het darten, bierdrinken en bitterballen eten. Waar Van Gerwen zondag een gemiddelde neerzette, wat een wereldrecord betekende, heeft hij te kennen gegeven dat hij graag zijn beste beentje wil voortzetten voor Cocu en zijn selectie.

Waar Mighty Mike met zijn pijltjes de meeste punten van heel Nederland pakt, heeft Cocu maar eens een telefoontje gewaagd richting de nummer 1 van Nederland. 'Waar Van Gerwen met 3 pijlen een ongekend aantal punten gooit, kunnen wij zijn hulp goed gebruiken. In de tweede competitiehelft hebben we nog een enorme inhaalslag te maken en is ieder punt meer dan welkom. Als Van Gerwen ons een duwtje in de rug geeft moet het landskampioenschap aan het eind van het seizoen gewoon weer van ons worden,' aldus Cocu die vol vertrouwen zit.

Waar PSV momenteel in Spanje haar trainingskamp heeft opgeslagen, is Mighty Mike in Londen en kan hij na het spelen van de finale direct in het vliegtuig stappen richting Spanje. 'Hoe eerder Mike hier kan zijn, des te eerder hebben de spelers het spelletje onder de knie.'

De spelers van PSV verschenen nog niet voor de camera, naar verluidt zijn zij nog niet te peilen.....

