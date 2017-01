Ibrahimovic in bloedvorm: 'Ik lust julie met huid en haar'

Waar de inmiddels al 35-jarige Zweed het enorm naar zijn zin heeft onder Mourinho, laat Zlatan weten: 'Ik weet niet hoeveel jaren ik dit nog kan volhouden, maar ik heb het erg naar mijn zin.'

Waar alleen Lionel Messi nog boven de Zweed staat wanneer het gaat om het aantal doelpunten, mocht het jaar 2016 voor Zlatan 50 keer het netje bollen. Waar na 4 vette jaren bij PSG het tampje uit ging in Frankrijk, leek Zlatan te twijfelen. Maar de Zweed koos uiteindelijk voor een hereniging met Mourinho in Engeland bij United.

'Ik kwam naar de Premier League en iedereen dacht dat het niet mogelijk was, maar zoals altijd laat ik ze weer hun ballen opeten,' En dat Zlatan nog steeds niet op zijn hoogtepunt is, liet hij ook weten met deze opmerkelijke uitspraak: 'Het geeft me heel veel energie dat mensen betaald krijgen om onzin te praten terwijl ik betaald krijg om mijn voeten te laten spreken.'

Afgelopen weekend had Zlatan naast Messi kunnen komen, maar arbiter Lee Mason keurde zijn doelpunt om een vage reden af. 'Ik heb geen idee waarom hij floot. Hij gaf eerst de goal en toen na dertig seconden was hij opeens van mening veranderd.'

''Maar het was niet belangrijk om gelijk te komen met Messi, het belangrijkste was om te winnen. Hopelijk kunnen we nog steeds kampioen worden, we hebben onze dipjes gehad, maar hopelijk krijgen andere teams die ook en kunnen we het gat verkleinen.' Toch heeft United nog een behoorlijke inhaalslag te slaan, want het gat met koploper Chelsea bedraagt halverwege al 13 punten.

Waar United kan doorpakken tegen Middlesbrough, want het duel in de Engelse Premier League tegen West Ham United wordt maandagavond alweer gespeeld. 'Superman bestaat niet. Niemand heeft de kracht om zo snel van een wedstrijd te herstellen. Als de trainer wil dat ik speel, speel ik. Maar laten we realistisch zijn, je hebt twee of drie dagen nodig om te herstellen,' aldus Zlatan.

